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जारी वारंट पर सोमवार को खेड़ा राठौर पुलिस गांव पहुंची। श्रीकृष्ण घर पर मिले तो पुलिस ने उनको खींचकर गाड़ी में बैठा लिया। जबरन गाड़ी में बैठाए जाने का विरोध करते हुए परिवार के महिला-पुरुष पहुंच गए। गाड़ी में खींचने का विरोध करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जिसमें परिवार के लोग बार-बार यही बोले जा रहे थे कि गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो। नोकझोंक के दौरान परिजन ने कोर्ट से वारंट का रोपकार होने की बात कही। पुलिस ने रोपकार तलब किया, तब कहीं जाकर श्रीकृष्ण को छोड़ा।श्रीकृष्ण ने पुलिस को बताया कि एसीजेएम प्रथम की अदालत का रोपकार उनको दिखाया, जिसमें 12 नवंबर को अपना जुर्म का इकबाल कर 4500 रुपये जमा कर अभियोजन खत्म करने का उल्लेख है। उन्होंने आरोप लगाया कि जुर्माने की बात पुलिस सुन नहीं रही थी। जबरन गाड़ी में बैठा रही थी। हाथापाई पर उतारू हो गई थी।वर्जन- कोर्ट के गैर जमानती वारंट पर खेड़ा राठौर पुलिस गिरफ्तारी को गई थी। नोकझोंक हुई थी, रोपकार दिखाए जाने पर पुलिस वापस लौट आई। वारंटी ने 12 नवंबर को अपने जुर्म का इकबाल कर 4500 रुपये जमा कर अभियोजन खत्म करा लिया है।- जितेंद्र कुमार, एसीपी बाह