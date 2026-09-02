आगरा स्मार्ट सिटी: गंदे टॉयलेट, सड़कों पर उफनता सीवर; पॉश कॉलोनी विभव नगर का हाल है बेहाल

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सबसे गंभीर स्थिति बावड़ी क्षेत्र में मिली। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बनाए गए कवर्ड नाले की सफाई प्रभावित होने से यहां जलभराव की समस्या रहने की शिकायत की गई। क्षतिग्रस्त सीवर लाइन के कारण दुर्गंध और गंदे पानी की समस्या भी सामने आई। उन्होंने महाप्रबंधक जलकल और वीए टेक वबाग के प्रोजेक्ट मैनेजर को संयुक्त निरीक्षण कर समस्या का समाधान कराने के निर्देश दिए। क्षेत्र में मेट्रो निर्माण के कारण कई स्थानों पर सीवर लाइन क्षतिग्रस्त होने से निकासी बाधित और ओवरफ्लो की स्थिति मिली।मेट्रो के साथ समन्वय कर वबाग के अधिकारियों से समाधान के लिए कहा गया। निर्माण स्थल पर स्थायी बैरिकेडिंग न होने पर भी नाराजगी जताई गई। तांगा स्टैंड स्थित टॉयलेट गंदा मिला, जबकि पुरानी मंडी का शौचालय जर्जर हालत में पाया गया। केयरटेकर नहीं होने के कारण यहां अतिक्रमण की शिकायत भी सामने आई। शौचालय को अतिक्रमण से मुक्त कराकर उपयोगी बनाने के निर्देश दिए गए। टोरेंट पावर के ट्रांसफाॅर्मर लगाए जाने के बाद परिसर में पड़े सीएंडडी वेस्ट को हटाने को भी कहा गया।पुरानी मंडी टॉयलेट परिसर में खाली जमीन का बेहतर उपयोग करने के लिए सामुदायिक शौचालय बनाने की संभावना के निर्देश दिए। सहायक नगर आयुक्त को राममूर्ति वैद्य के सामने मार्ग पर सीवर ओवरफ्लो मिला। अतिक्रमण के कारण सड़क सकरी दिखी, वहीं पार्षद ने वार्ड में पेयजल, यूरिनल और पुलिया निर्माण की जरूरत बताई।