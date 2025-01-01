Agra News: सरस्वती विद्या मंदिरों में गूंजा वंदे मातरम्

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खेरागढ़ के सरस्वती विद्या मंदिर में ‘नमामि भारतम्-वन्दे मातरम्’ सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि एसडीएम नरेंद्र गंगवार और अध्यक्ष जिला संघ चालक होतम सिंह रहे। विद्यार्थियों, आचार्य, आचार्याओं एवं अतिथियों ने एक स्वर में वंदे मातरम् का गायन कर राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। एसडीएम ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में संस्कार, अनुशासन और राष्ट्रप्रेम की भावना को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधक महेंद्र अग्रवाल, प्रधानाचार्य मनोज कुमार मौजूद रहे। फतेहपुर सीकरी के मधुकर स्मृति संघ स्थान पर सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह 11 बजे आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों स्कूली बच्चों और लोगों ने एक साथ वंदे मातरम का गायन किया। इस अवसर पर कैप्टन गोविंद और आरएसएस के विभाग सह संघचालक रामवीर फौजदार ने वंदे मातरम के इतिहास और महत्व के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में पुरुषोत्तम गर्ग, गौरव वार्ष्णेय, मनोज सिंघल, नीरज गर्ग, आकाश गोयल, उम्मेद सिंह, साहूकार सिंह आदि मौजूद रहे। किरावली में विद्या भारती की ओर से संचालित विद्यालयों में सामूहिक वंदे मातरम् गायन का आयोजन किया गया। इस दाैरान प्रधानाचार्य श्याम हरी शर्मा, संतोष खिरवार, रामनरेश इंदौलिया, अमरपाल सिंह मुखिया, डॉ. केपी सिंह, लक्ष्मीकांत शुक्ला, छीतरमल, राजकुमार मित्तल आदि उपस्थित रहे।

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आगरा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वें वर्ष के उपलक्ष्य में शुक्रवार को सरस्वती विद्या मंदिरों समेत अनेक स्थानों पर सामूहिक गान कार्यक्रम आयोजित किए गए।