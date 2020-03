लड़ेंगे कोरोना से: आगरा के लिए राहत की खबर, आठ मरीजों में से सात हुए ठीक

सार आगरा में कोरोना से संक्रमित हुए आठ लोगों में सात हुए ठीक

इटली से लौटी युवती के बाद अब तक नहीं आया नया मामला

1. Out of eight #COVID19 positives; 7 are now nCoronavirus free

2. All 8 samples of yesterday tasted negative

3.21 samples taken today

4.A total of 1222 persons are advised home quarantine & being monitored frm control @UPGovt