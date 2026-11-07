यूपी पुलिस के सिपाही की करतूत: पत्नी को कमरे में किया कैद, खाना-पीना भी करा दिया बंद; वजह सुन रह जाएंगे हैरान

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पुलिस विभाग में सिपाही पति और उसके परिजन पर विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। आरोप है कि शादी के दो माह बाद ही विवाहिता को कमरे में भूखा-प्यासा बंद कर दिया गया। तीसरे माह पति उसे जबरन मायके छोड़ गया। ट्रांस यमुना थाने में पति समेत नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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श्रीराम धाम कॉलोनी, चंदन नगर निवासी सोनम कुशवाह ने बताया कि उनकी शादी 10 मार्च को तेज प्रकाश पुत्र हरिमोहन निवासी पीपल खेड़ा, सैंया के साथ हुई थी। पति उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही है और मेरठ पुलिस लाइन में तैनात है। शादी में पिता ने करीब 20 लाख रुपये खर्च किए थे।

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आरोप है कि शादी के बाद पति तेज प्रकाश, सास मुन्नी देवी, ससुर हरिमोहन और देवर-ननद समेत अन्य परिजन कम दहेज का ताना देकर पांच लाख रुपये की मांग करने लगे।



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