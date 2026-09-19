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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   unbelievable 36 illegal construction

Agra News: हद है...एक किमी. लंबे नाले पर 36 अवैध निर्माण, सफाई ठप

Sat, 19 Sep 2026 02:47 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:47 AM IST
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unbelievable 36 illegal construction
दिल्ली गेट पर नाले के अंदर डाली पानी की लाइन, जिस वज़ह से बारिश का पानी सड़कों ओर भर गया
आगरा। मदिया कटरा से हरीपर्वत के बीच एक किमी. लंबे नाले पर 36 अवैध निर्माण कर लिए गए हैं। इससे नाला पूरी तरह से चोक हो गया है। सफाई न होने से दिल्ली गेट से कैलाशपुरी तक लाखों लोग जलभराव से जूझ रहे हैं। अब सीएम ग्रिड के काम में इसी भूमिगत नाले में पानी की लाइन बिछा दी गई है।
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पार्षद शरद चौहान ने मेयर हेमलता दिवाकर से नाले में डाली गई पानी की लाइन हटाने की मांग की है। इसी नाले के चोक होने के कारण 15 दिन पहले मेयर ने पुष्पांजलि अपार्टमेंट का निरीक्षण किया था। पार्षद ने बताया कि नगर आयुक्त से शिकायत की गई लेकिन फर्म श्रीराम कंस्ट्रक्शन ने पाइपलाइन हटाने की जगह इस पर लिंटर डालने का काम शुरू कर दिया है। इसी जगह बीते सप्ताह बारिश में दिल्ली गेट से बाग फरजाना तक एक किमी. का हिस्सा दो फीट पानी में डूब गया था।
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15 साल से नाले की नहीं हुई सफाई
मेयर हेमलता दिवाकर को भेजे पत्र में पार्षद ने कहा है कि 15 साल से मदिया कटरा से दिल्ली गेट होते हुए हरीपर्वत पर होटल सॉलिटेयर तक जा रहे नाले की सफाई नहीं की गई। रवि हॉस्पिटल का एक हिस्सा नाले के ऊपर बना है, जहां इस बार नाले की सफाई के लिए वीए टेक वबाग की सुपरसकर मशीन भेजी गई लेकिन वह नाले तक पहुंच नहीं पाई। नाला पूरी तरह से चोक है। अब पानी की लाइन नाले में ही डालने से यह पूरी तरह से बंद हो गया है।
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वर्जन :

- सीएम ग्रिड में दिल्ली गेट पर सड़क पार करने के दौरान पाइप बिछाया गया है। पार्षद ने शिकायत की है, जिस पर चीफ इंजीनियर से कार्रवाई के लिए कहा गया है। - संतोष कुमार वैश्य, नगर आयुक्त

दिल्ली गेट पर नाले के अंदर डाली पानी की लाइन, जिस वज़ह से बारिश का पानी सड़कों ओर भर गया

दिल्ली गेट पर नाले के अंदर डाली पानी की लाइन, जिस वज़ह से बारिश का पानी सड़कों ओर भर गया

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