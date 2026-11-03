Agra News: उदय ने जड़ा शतक, आलोक ने एक ओवर में 6 छक्के

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पहले मैच में प्रवीण कुमार एकेडमी ने चौधरी रिंकू सिंह एकेडमी से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। करन गोला की घातक गेंदबाजी के सामने चौधरी रिंकू की टीम 72 रन पर सिमट गई। करन ने 4 ओवर में 2 मेडन रखते हुए महज 6 रन देकर 5 विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी प्रवीण कुमार एकेडमी ने 1 विकेट खोकर आसानी से मैच जीत लिया। राजीव ने नाबाद 57 रन बनाए। करन गोला को मैन ऑफ द मैच चुना गया।दूसरे मैच में एसडब्ल्यूजीसी के खिलाफ दूसरे मुकाबले में प्रवीण कुमार एकेडमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 1 विकेट पर 282 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। उदय यादव ने 50 गेंदों में नाबाद 103 रन बनाए जबकि आलोक रत्न ने 23 गेंदों में 12 छक्कों की मदद से नाबाद 88 रन की पारी खेली। आलोक ने पारी के दौरान एक ओवर में लगातार छह छक्के जड़कर सभी को रोमांचित कर दिया। कार्तिकेय सिंह ने भी 61 रन जोड़े। जवाब में एसडब्ल्यूजीसी की टीम 82 रन पर ढेर हो गई। करन और नितिन गोला ने 3-3 विकेट लिए। आतिशी पारी खेलने वाले आलोक रत्न को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया।