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Agra News: नकली नोटों की गड्डियों के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

Sun, 04 Oct 2026 12:49 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:49 AM IST
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Two accused arrested with bundles of counterfeit notes
-तमंचा, कारतूस और 41,400 रुपये की नकदी भी बरामद
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संवाद न्यूज एजेंसी
महावन। महावन पुलिस ने शनिवार रात यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड के पास से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, नकदी और मनोरंजन के लिए इस्तेमाल होने वाली नकली नोटों की गड्डियां बरामद हुई हैं।
पुलिस के मुताबिक शनिवार रात करीब 11 बजे प्रभारी निरीक्षक थाना महावन पुलिस टीम के साथ यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड के पास चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर दो युवकों को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों की पहचान बंटी पुत्र पीतो उर्फ पीतम सिंह निवासी नगला गजू, थाना राया, हाल निवासी बुद्ध विहार, बालाजीपुरम, थाना हाईवे, मथुरा तथा चंद्रपाल पुत्र भूरा उर्फ भूरी सिंह निवासी आनंद विहार, लक्ष्मीनगर, थाना जमुनापार, मथुरा के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि बंटी के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और 41,400 रुपये की नकदी बरामद हुई। इसके अलावा उसके पास से 500 रुपये के नोटों जैसी दिखने वाली सात गड्डियां भी मिलीं।
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इन गड्डियों पर ‘मनोरंजन बैंक ऑफ इंडिया’ लिखा हुआ है। पुलिस के अनुसार बरामद गड्डियां असली भारतीय मुद्रा नहीं हैं और मनोरंजन के लिए बनाई गई नकली नोटों की गड्डियां हैं। क्षेत्राधिकारी महावन संजीव कुमार राय ने बताया दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उनके आपराधिक इतिहास और बरामद सामान के संबंध में अन्य जानकारियां जुटा रही है।
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