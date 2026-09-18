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Agra News: त्योहारों पर जबलपुर, हरिद्वार और दिल्ली का सफर होगा आसान

Fri, 18 Sep 2026 02:42 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:42 AM IST
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Traveling to Jabalpur, Haridwar, and Delhi during the festive season will be easy.
आगरा। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा पर यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दो साप्ताहिक विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। आगरा कैंट से यात्री हरिद्वार, हापुड़, मेरठ, दिल्ली, मथुरा, ग्वालियर, झांसी और जबलपुर तक सफर कर सकेंगे। दोनों ट्रेनों के पांच-पांच फेरे होंगे।
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आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि ट्रेन संख्या 01703 जबलपुर-हरिद्वार स्पेशल 22 अक्तूबर से 19 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार चलेगी। यह आगरा कैंट पर सुबह 4:20 बजे पहुंचेगी और 4:25 बजे रवाना होगी। वापसी में ट्रेन संख्या 01704 हरिद्वार-जबलपुर स्पेशल 23 अक्तूबर से 20 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार चलेगी। यह आगरा कैंट रात 1:40 बजे पहुंचेगी और 1:45 बजे रवाना होगी।
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वहीं ट्रेन संख्या 01707 जबलपुर-निजामुद्दीन स्पेशल 17 अक्तूबर से 14 नवंबर तक हर शनिवार को चलेगी। आगरा कैंट पर सुबह 9:35 बजे आकर 9:40 बजे जाएगी। वापसी में 01708 निजामुद्दीन-जबलपुर स्पेशल 18 अक्तूबर से 15 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को आगरा कैंट पर रात 8:30 बजे आएगी और 8:35 बजे रवाना होगी। इससे त्योहार पर दिल्ली, मथुरा और हरिद्वार जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।
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