Agra News: त्योहारों पर जबलपुर, हरिद्वार और दिल्ली का सफर होगा आसान

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आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि ट्रेन संख्या 01703 जबलपुर-हरिद्वार स्पेशल 22 अक्तूबर से 19 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार चलेगी। यह आगरा कैंट पर सुबह 4:20 बजे पहुंचेगी और 4:25 बजे रवाना होगी। वापसी में ट्रेन संख्या 01704 हरिद्वार-जबलपुर स्पेशल 23 अक्तूबर से 20 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार चलेगी। यह आगरा कैंट रात 1:40 बजे पहुंचेगी और 1:45 बजे रवाना होगी।वहीं ट्रेन संख्या 01707 जबलपुर-निजामुद्दीन स्पेशल 17 अक्तूबर से 14 नवंबर तक हर शनिवार को चलेगी। आगरा कैंट पर सुबह 9:35 बजे आकर 9:40 बजे जाएगी। वापसी में 01708 निजामुद्दीन-जबलपुर स्पेशल 18 अक्तूबर से 15 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को आगरा कैंट पर रात 8:30 बजे आएगी और 8:35 बजे रवाना होगी। इससे त्योहार पर दिल्ली, मथुरा और हरिद्वार जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।