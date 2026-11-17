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एडीसीपी ट्रैफिक अलका सिंह ने बताया कि खेरिया चौराहा से अर्जुन नगर की ओर व्यावसायिक वाहन नहीं जा पाएंगे। यह प्रतिबंध रुई की मंडी से डबल फाटक और ईदगाह चौराहा से नगला छउआ होते हुए जाने वालों पर लागू होगा। खेरिया चौराहा से ईदगाह की ओर जाने वाले भारी और मध्यम व्यावसायिक वाहन अब वैकल्पिक मार्गों से गुजरेंगे। तीन और चार पहिया वाहन भी इन्हीं मार्गों का उपयोग करेंगे। वे मलपुरा नहर चौराहा, रोहता, मधुनगर, अल्लाह बख्श चौराहा, क्लब चौराहा और सुल्तानपुरा चौराहा होकर जा सकेंगे।समस्या हो तो हेल्पलाइन नंबर मिलाएंईदगाह चौराहा से खेरिया चौराहा की ओर जाने वाले वाहनों के लिए भी मार्ग बदले गए हैं। ये वाहन सुल्तानपुरा चौराहा, क्लब चौराहा, अल्लाह बख्श चौराहा, थाना सदर, मधुनगर चौराहा, रोहता चौराहा और मलपुरा चौराहा होकर निकलेंगे। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से निर्धारित डायवर्जन का पालन करने के लिए कहा है। वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की भी सलाह दी गई है। कहा गया है कि किसी भी असुविधा पर यातायात नियंत्रण हेल्पलाइन नंबर 9454457886 पर संपर्क किया जा सकता है।