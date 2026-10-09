फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Traders raise demand for pontoon bridge ahead of festivals

Agra News: त्योहारों से पहले व्यापारियों ने बुलंद की पांटून पुल लगाने की आवाज

Fri, 09 Oct 2026 11:47 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:47 PM IST
विज्ञापन
Traders raise demand for pontoon bridge ahead of festivals
त्योहारों से पहले पांटून पुल लगाने की मांग, व्यापारियों ने उठाई आवाज
पिनाहट। आगामी नवरात्र और दीपावली को देखते हुए कस्बे के व्यापारियों ने लोक निर्माण विभाग से चंबल घाट पर निर्धारित समय पर पांटून पुल लगाने की मांग की है। चंबल घाट पर प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर से पांटून पुल लगाने की अवधि शुरू होती है। व्यापारियों के अनुसार, इस वर्ष अनुमति समय से नहीं मिलने और दोनों राज्यों के प्रशासन के बीच समन्वय की कमी के चलते पहले ही मोटर बोट का संचालन नहीं हो सका, जिससे सीमावर्ती ग्रामीणों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। अब पांटून पुल का समय नजदीक है, लेकिन घाट पर विभाग की ओर से कोई तैयारी नहीं दिख रही है। मांग करने वालों में विजय गुप्ता, मोनू वर्मा, दिलशाद खान, धर्मेंद्र शर्मा, प्रिंस गुप्ता और विष्णु चक सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन


टेंडर की प्रक्रिया जारी है, टेंडर प्रक्रिया पूरी होने पर पांटून पुल लगाए जाने का कार्य शुरू होगा — विनोद कुमार, उपजिलाधिकारी बाह
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed