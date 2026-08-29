Agra News: ग्वालियर हाईवे पर ट्राॅला ने ईको कार में मारी टक्कर, 6 घायल

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हादसा दोपहर करीब 12:45 बजे हुआ। धौलपुर जिले के गांव एदलपुर के रहने वाले 9-10 युवक एक ईको कार से मथुरा जिले के गांव अरसेना में सोबकी (विवाह से जुड़ी रस्म) देकर अपने गांव वापस लौट रहे थे। शुक्रवार दोपहर जौनई मोड़ के पास पीछे से आ रहे ट्राॅला ने ईको कार में टक्कर मार दी। ईको कार में सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई। माैके पर माैजूद लोगों ने कार में फंसे घायलों मुकुल, मनीष, सौरभ, गौरव, कान्हा और नीरज को बाहर निकालकर एंबुलेंस की मदद से एसएन हाॅस्पिटल पहुंचाया। सूचना पाकर पुलिस और घायलों के परिजन भी माैके पर पहुंच गए थे।दो बाइकों की भिड़ंत में मासूम सहित चार घायलग्वालियर हाईवे स्थित थाना सैंया कट पर शुक्रवार दोपहर दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर में मासूम सहित चार लोग घायल हो गए। हादसा दोपहर 3.10 बजे करीब हुआ। थाना क्षेत्र के गांव दनकसा निवासी रोहित बाइक से सैंया जा रहा था। सैंया थाने के सामने कट से मुड़ रहा था, तभी आगरा की ओर से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार छोटू 10 माह, मां सुनीता व बाइक चालक पिता पवन निवासीगण ककुआ, मलपुरा घायल हो गए। घायल सुनीता ने बताया कि वह पति और बच्चे के साथ रक्षाबंधन पर मायके अंबाह जा रही थी।