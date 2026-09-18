Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 18 Sep 2026 02:37 AM IST
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धर्म-कर्म
कथा- करुणानिधान संस्था की ओर से संत मोरारी बापू की श्रीराम कथा, जेपी वेडिंग ग्राउंड, फतेहाबाद रोड पर सुबह 10 बजे।
पूजन- जैन श्वेतांबर मूर्तिपूजक श्री संघ की ओर से शांति पूजन और सामूहिक क्षमापना, जैन दादाबाड़ी, शाहगंज सुबह 10:30 बजे।
शृंगार- विशेष श्रृंगार, फूलबंगला दर्शन व महाआरती, श्री वरद वल्लभा महागणपति मंदिर, छलेसर रोड पर शाम 7 बजे।
आराधना- श्री शक्ति भजन मंडल की ओर से खाटू श्याम बाबा की आराधना, शशि वैष्णव माता महाकाली मंदिर, चिल्लीपाड़ा, शाहगंज में शाम 7 बजे।
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अन्य
गोष्ठी- आगरा महानगर लेखिका समिति की मासिक गोष्ठी व स्थापना दिवस, नागरी प्रचारिणी सभागार दोपहर 3 बजे।
विमोचन- महिला कांग्रेस व शहर कांग्रेस की ओर से छात्रों की गूंज कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन, होटल विक्रम पैलेस, खंदारी शाम 4 बजे।
बैठक- एमएलसी विजय शिवहरे के चेयरमैन मनोनीत होने पर बैठक, चैंबर सभागार, जीवनी मंडी में शाम 5 बजे।
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कथा- करुणानिधान संस्था की ओर से संत मोरारी बापू की श्रीराम कथा, जेपी वेडिंग ग्राउंड, फतेहाबाद रोड पर सुबह 10 बजे।
पूजन- जैन श्वेतांबर मूर्तिपूजक श्री संघ की ओर से शांति पूजन और सामूहिक क्षमापना, जैन दादाबाड़ी, शाहगंज सुबह 10:30 बजे।
शृंगार- विशेष श्रृंगार, फूलबंगला दर्शन व महाआरती, श्री वरद वल्लभा महागणपति मंदिर, छलेसर रोड पर शाम 7 बजे।
आराधना- श्री शक्ति भजन मंडल की ओर से खाटू श्याम बाबा की आराधना, शशि वैष्णव माता महाकाली मंदिर, चिल्लीपाड़ा, शाहगंज में शाम 7 बजे।
अन्य
गोष्ठी- आगरा महानगर लेखिका समिति की मासिक गोष्ठी व स्थापना दिवस, नागरी प्रचारिणी सभागार दोपहर 3 बजे।
विमोचन- महिला कांग्रेस व शहर कांग्रेस की ओर से छात्रों की गूंज कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन, होटल विक्रम पैलेस, खंदारी शाम 4 बजे।
बैठक- एमएलसी विजय शिवहरे के चेयरमैन मनोनीत होने पर बैठक, चैंबर सभागार, जीवनी मंडी में शाम 5 बजे।