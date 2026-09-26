Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम
आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:32 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:32 AM IST
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सेवा प्रकल्प
1. लायंस क्लब की ओर से संयुक्त सेवा प्रकल्प कार्यक्रम आयोजित। सुबह 10:30 सरस्वती बाल मंदिर, नौबस्ता लोहामंडी
रोजगार मेला
2. दिव्यांगजन के लिए निशुल्क रोजगार मेला। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बल्केश्वर सुबह 10:00 बजे।
महोत्सव
3. अंतरराष्ट्रीय थीम वाले खाद्य महोत्सव फ्लेवर्स ऑफ लेबनान। दोपहर 12:00 बजे, यूईआई ग्लोबल सिकंदरा
सम्मान समारोह
4. विशाल शिक्षक एवं स्नातक सम्मान समारोह और सूरसदन प्रेक्षागृह शाम 4:00 बजे
रथयात्रा
5. दक्षलक्षण महापर्व के समापन पर श्रीजी की रथयात्रा महोत्सव, दोपहर 3:00 बजे, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा पंचायती मंदिर ताजगंज
मुकुट सवारी
6. श्री रामलीला महोत्सव के अंतर्गत मुकुट सवारी, शाम 5:00 बजे चित्रा टॉकीज खटीक पाड़ा
कीर्तन दरबार
7. श्री गुरु अमर दास महाराज के ज्योति- ज्योत दिवस और पूर्णमासी के अवसर पर कीर्तन दरबार का आयोजन, शाम 8:00 गुरुद्वारा साहिब गुरु का लाल
विज्ञापन
1. लायंस क्लब की ओर से संयुक्त सेवा प्रकल्प कार्यक्रम आयोजित। सुबह 10:30 सरस्वती बाल मंदिर, नौबस्ता लोहामंडी
रोजगार मेला
2. दिव्यांगजन के लिए निशुल्क रोजगार मेला। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बल्केश्वर सुबह 10:00 बजे।
महोत्सव
3. अंतरराष्ट्रीय थीम वाले खाद्य महोत्सव फ्लेवर्स ऑफ लेबनान। दोपहर 12:00 बजे, यूईआई ग्लोबल सिकंदरा
सम्मान समारोह
4. विशाल शिक्षक एवं स्नातक सम्मान समारोह और सूरसदन प्रेक्षागृह शाम 4:00 बजे
रथयात्रा
5. दक्षलक्षण महापर्व के समापन पर श्रीजी की रथयात्रा महोत्सव, दोपहर 3:00 बजे, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा पंचायती मंदिर ताजगंज
मुकुट सवारी
6. श्री रामलीला महोत्सव के अंतर्गत मुकुट सवारी, शाम 5:00 बजे चित्रा टॉकीज खटीक पाड़ा
कीर्तन दरबार
7. श्री गुरु अमर दास महाराज के ज्योति- ज्योत दिवस और पूर्णमासी के अवसर पर कीर्तन दरबार का आयोजन, शाम 8:00 गुरुद्वारा साहिब गुरु का लाल