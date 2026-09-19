Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम

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सुंदरकांड- गणेश मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में सुंदरकांड एवं भंडारा, आयोजन गणेश चौक, पार्षद ऑफिस के सामने दयालबाग, शाम 6:30 बजे।

- सुंदरकांड एवं भंडारे का आयोजन, अयोध्यानाथ श्रीराम मंदिर, शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक।

अनुष्ठान- माता के जन्मोत्सव पर आयोजित 16 दिवसीय अनुष्ठान, श्री महालक्ष्मी मंदिर यमुना तट बलकेश्वर, सुबह 11 बजे।

उत्सव- राधा अष्टमी के अवसर पर छप्पन भोग और भजन कीर्तन, श्री राम मंदिर वसंत विहार कमला नगर, शाम 6 बजे।

- श्री अग्रवाल संघ ट्रस्ट की ओर से आयोजित राधा अष्टमी उत्सव, श्री राम मंदिर जयपुर हाउस, शाम 6 बजे।

- श्री राधा रानी जन्मोत्सव दही अरबी और खिरसा के आयोजन के साथ भजन कीर्तन, श्री राम मंदिर जयपुर हाउस, दोपहर 3 बजे।

- राधा अष्टमी महोत्सव के अवसर पर छप्पन भोग और भंडारा का आयोजन, श्री चैतन्य महाप्रभु चिंता हरण महादेव मंदिर प्रांगण, शाम 7 बजे।

- राधा अष्टमी पर ज्योत प्रज्वलित, ध्वजारोहण एवं जागरण का आयोजन, शाहगंज स्थित चिल्लीपाड़ा, रात 8 बजे।

- महिला मंडल की ओर से राधा अष्टमी महोत्सव, राधा कृष्ण मंदिर पार्श्वनाथ पंचवटी कॉलोनी ताजनगरी, शाम 7 बजे।

- श्री जगन्नाथ मंदिर में राधा अष्टमी महोत्सव का आयोजन, महाराजा अग्रसेन सेवा सदन कमला नगर, शाम 7:30 बजे।

सेवा- सर्व सहाय सेवा समिति की ओर से गोसेवा, सुंदरकांड पाठ एवं प्रसादी वितरण, गोशाला वाटरवर्क्स, शाम 5:30 बजे।

कार्यक्रम- दशलक्षण महापर्व के चौथे दिन उत्तम सोच धर्म पर आयोजित विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, कर्मयोगी कमला नगर, रात 9 बजे।

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स्वास्थ्य

शिविर- आगरा विकास मंच की ओर से हड्डी रोग एवं जोड़ प्रत्यारोपण निशुल्क जांच शिविर, 117 जयपुर हाउस, सुबह 9 बजे से।

- संत निरंकारी मिशन की शास्त्रीपुरम शाखा की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर, एमआईजी-135 ए शास्त्रीपुरम, शाम 7:30 बजे।

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अन्य

प्रसारण- कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्रों के गूंज संवाद कार्यक्रम का लाइव प्रसारण, होटल श्याम पैलेस सेंट जोंस चौराहा, शाम 4:45 बजे।

बैठक- आगरा सीमेंट होलसेलर संगठन की वार्षिक बैठक, माथुर वैश्य भवन पंचकुइयां, शाम 7:30 बजे।

सभा- जनकपुरी आयोजन की रूपरेखा बनाने के लिए बैठक, दिव्या रिसाॅर्ट एकता हाइट के सामने शास्त्रीपुरम, शाम 4:30 बजे।

समारोह- रोटरी क्लब आगरा डिवाइन की ओर से पदस्थापन समारोह, रेडिसन होटल फतेहाबाद रोड, रात 8 बजे।

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धर्म-कर्म