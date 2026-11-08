Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 08 Nov 2026 02:00 AM IST
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धर्म-कर्म
शृंगार- दिवाली पर विशेष शृंगार दर्शन, आरती एवं आतिशबाजी, श्री खाटू श्याम मंदिर, जीवनी मंडी में शाम 6 बजे।
- दिवाली पर विशेष शृंगार दर्शन एवं आरती, श्री वरद वल्लभा महागणपति मंदिर, छलेसर रोड, शाम 6 बजे।
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शृंगार- दिवाली पर विशेष शृंगार दर्शन, आरती एवं आतिशबाजी, श्री खाटू श्याम मंदिर, जीवनी मंडी में शाम 6 बजे।
- दिवाली पर विशेष शृंगार दर्शन एवं आरती, श्री वरद वल्लभा महागणपति मंदिर, छलेसर रोड, शाम 6 बजे।