Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 17 Nov 2026 02:17 AM IST
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धर्म-कर्म
यात्रा- कृष्ण लीला महोत्सव समिति की ओर से गोपाष्टमी पर गोचारण यात्रा, बल्केश्वर गोशाला, सुबह 10 बजे।
छप्पन भोग- श्री मन:कामेश्वर मठ मंदिर में गोपाष्टमी पर गोचारण एवं छप्पन भोग, श्री मन:कामेश्वर मठ गोशाला, दिगनेर, गढ़ी ईश्वरा, शमसाबाद रोड, शाम 4:30 बजे।
गोसेवा- तेजस्विनी महिला समिति की गोसेवा व छप्पन भोग प्रसाद, श्रीजी असहाय गोवंश चिकित्सालय शास्त्रीपुरम में दोपहर 2:30 बजे।
सुंदरकांड- सालासर बालाजी मंदिर, पश्चिपुरी पर सुंदरकांड पाठ एवं भंडारा, शाम 4 बजे।
कलश यात्रा- श्री 1008 प्रभु पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सेक्टर-4 में सिद्धचक्र महामंडल विधान एवं विशाल कलश यात्रा, सुबह 8 बजे।
कथा- वनवासी समाज को समर्पित भागवत कथा में रुक्मिणी विवाह, रमन वाटिका कमला नगर दोपहर 12 बजे।
- दयालबाग स्थित सरला बाग टंकी वाला पार्क भागवत कथा के दौरान फूलों की होली, शाम 5:30 बजे।
विधान- श्रीजी अभिषेक एवं शांतिधारा विधान, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में सुबह 9 बजे।
घटयात्रा- श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान का शुभारंभ घटयात्रा, श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर डी ब्लॉक कमला नगर में सुबह 8 बजे।
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स्वास्थ्य
जागरूकता- आगरा एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी और न्यूरोलॉजी विभाग एसएन मेडिकल की ओर से मिर्गी दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम, एसएन मेडिकल कॉलेज में दोपहर 12 बजे।
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अन्य
शिविर- एयरफोर्स एसोसिएशन आगरा चैप्टर का समस्या समाधान शिविर, कैलाश मंदिर मोड़ सिकंदरा स्थित बाईसी ब्रिगेड रेस्टोरेंट में सुबह 11 बजे।
भूमि पूजन- आगरा स्पीड कलर लैब तिराहे एमजी रोड पर महान योद्धा राणा सांगा की प्रतिमा लगने से पहले भूमि पूजन, एमजी रोड, सुबह 11 बजे।
बैठक- महानगर कांग्रेस कमेटी की बैठक, राजा मंडी स्थित महानगर कांग्रेस कार्यालय में सुबह 11 बजे।
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यात्रा- कृष्ण लीला महोत्सव समिति की ओर से गोपाष्टमी पर गोचारण यात्रा, बल्केश्वर गोशाला, सुबह 10 बजे।
छप्पन भोग- श्री मन:कामेश्वर मठ मंदिर में गोपाष्टमी पर गोचारण एवं छप्पन भोग, श्री मन:कामेश्वर मठ गोशाला, दिगनेर, गढ़ी ईश्वरा, शमसाबाद रोड, शाम 4:30 बजे।
गोसेवा- तेजस्विनी महिला समिति की गोसेवा व छप्पन भोग प्रसाद, श्रीजी असहाय गोवंश चिकित्सालय शास्त्रीपुरम में दोपहर 2:30 बजे।
सुंदरकांड- सालासर बालाजी मंदिर, पश्चिपुरी पर सुंदरकांड पाठ एवं भंडारा, शाम 4 बजे।
कलश यात्रा- श्री 1008 प्रभु पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सेक्टर-4 में सिद्धचक्र महामंडल विधान एवं विशाल कलश यात्रा, सुबह 8 बजे।
कथा- वनवासी समाज को समर्पित भागवत कथा में रुक्मिणी विवाह, रमन वाटिका कमला नगर दोपहर 12 बजे।
- दयालबाग स्थित सरला बाग टंकी वाला पार्क भागवत कथा के दौरान फूलों की होली, शाम 5:30 बजे।
विधान- श्रीजी अभिषेक एवं शांतिधारा विधान, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में सुबह 9 बजे।
घटयात्रा- श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान का शुभारंभ घटयात्रा, श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर डी ब्लॉक कमला नगर में सुबह 8 बजे।
स्वास्थ्य
जागरूकता- आगरा एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी और न्यूरोलॉजी विभाग एसएन मेडिकल की ओर से मिर्गी दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम, एसएन मेडिकल कॉलेज में दोपहर 12 बजे।
अन्य
शिविर- एयरफोर्स एसोसिएशन आगरा चैप्टर का समस्या समाधान शिविर, कैलाश मंदिर मोड़ सिकंदरा स्थित बाईसी ब्रिगेड रेस्टोरेंट में सुबह 11 बजे।
भूमि पूजन- आगरा स्पीड कलर लैब तिराहे एमजी रोड पर महान योद्धा राणा सांगा की प्रतिमा लगने से पहले भूमि पूजन, एमजी रोड, सुबह 11 बजे।
बैठक- महानगर कांग्रेस कमेटी की बैठक, राजा मंडी स्थित महानगर कांग्रेस कार्यालय में सुबह 11 बजे।