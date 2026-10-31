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Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम

Sat, 31 Oct 2026 02:39 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:39 AM IST
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Today's events in Agra City
धर्म-कर्म
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भजन- सुंदरकांड भजन संध्या, श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, माल रोड, शाम 7 बजे।
पूजन- महाराजा दक्ष प्रजापति द्वार का भूमि पूजन समारोह, प्राचीन सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर, नालबंद चौराहा, शाम 4 बजे।
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स्वास्थ्य
शिविर- आगरा विकास मंच का हड्डी रोग एवं जोड़ प्रत्यारोपण निशुल्क जांच शिविर, जयपुर हाउस, सुबह 9 से 11 बजे।
शिविर- बजरंग दल की ओर से हुतात्मा दिवस पर रक्तदान शिविर, महाजन भवन जयपुर हाउस, सुबह 11 से शाम 4 बजे।
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शिक्षा
उत्सव- सेंट पीटर्स कॉलेज का वार्षिक उत्सव, सुबह 10:30 बजे।
सम्मेलन- भारतीय इतिहास संकलन समिति ब्रज प्रांत की ओर से महिला इतिहास का राष्ट्रीय सम्मेलन ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस, संस्कृति भवन, बाग फरजाना रोड, सिविल लाइन, सुबह 10:30 बजे।
गोष्ठी- आगरा महानगर लेखिका समिति की मासिक गोष्ठी, नागरी प्रचारिणी सभा, दोपहर 3 बजे।
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अन्य
कवि सम्मेलन- कुशवाहा पंचायत सेवा समिति की ओर से नमस्ते आगरा प्रबुद्ध भारत महासंसद के अंतर्गत कवि सम्मेलन, यूथ हॉस्टल, संजय प्लेस, रात 8 बजे।
उत्सव- भारत विकास परिषद अमृतम शाखा का दिवाली उत्सव, शंकर वन फतेहाबाद रोड, तोरा पुलिस चौकी के पास, रात 10 बजे।
- भारत विकास परिषद समर्पण शाखा का दिवाली फिएस्टा, हैवन्स गार्डन, फतेहाबाद रोड रात 9 बजे।
दीपोत्सव- रोटरी क्लब आगरा रॉयल का दीपोत्सव कार्यक्रम, होटल लेमन ट्री, खंदारी, शाम 7:30 बजे।
संगोष्ठी- आम आदमी पार्टी की लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर संगोष्ठी, कोठी मीना बाजार, दोपहर 12 बजे।
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