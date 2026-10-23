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Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम

Fri, 23 Oct 2026 02:51 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 02:51 AM IST
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Today's events in Agra City
धर्म-कर्म
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प्रसादी- भगवान श्रीराम की प्रसादी का आयोजन राम हनुमान मंदिर, रामलीला मैदान पर दोपहर 1 बजे।
मंचन- श्री रामलीला महोत्सव में श्रीराम राज्याभिषेक लीला का मंचन, रामलीला मैदान पर रात 7:30 बजे
स्वागत- गुरुद्वारा दशमेश दरबार शहीद नगर की ओर से आगरा कैंट स्टेशन पर तीर्थयात्री जत्थे का स्वागत, सुबह 9 बजे।
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स्वास्थ्य
शिविर- किशोर शक्ति फाउंडेशन का निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर, किशोर एक्सपोर्ट्स, ईपीआईपी, शास्त्रीपुरम, सिकंदरा, दोपहर 3 बजे।
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अन्य
उत्सव- वैष्णो सेवा समिति की ओर से करवा चौथ व डांडिया उत्सव होटल अतिथिवन, वाटरवर्क्स में दोपहर 2 बजे।
- नव अग्रवाल महिला समाज की ओर से दिवाली एवं डांडिया उत्सव, स्पोर्ट्स बुज्ज्, विजय नगर में दोपहर 3 बजे।
विमोचन- रोजवर्ड क्लब की ओर से डांडिया व प्रदर्शनी का पोस्टर विमोचन, होटल पीएल पैलेस संजय प्लेस में शाम 4 बजे।
प्रतियोगिता- संस्कार भारती नाट्य केंद्र की ओर से रंगोदय-2026 नाट्य एवं नृत्य प्रतियोगिता, अवधपुरी में सुबह 10:30 बजे।
बैठक- आगरा दिगंबर जैन परिषद की ओर से संत भवन शिलान्यास की तैयारियों के बारे में बैठक, श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पीर कल्याणी नसिया में सुबह 10 बजे।
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