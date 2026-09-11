Agra News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 11 Sep 2026 11:44 PM IST
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प्रशिक्षण
सुबह 10 बजे से शिक्षकों का प्रशिक्षण बीआसी अलीगंज पर आयोजित किया जाएगा।
सुबह 10 बजे निपुण भारत मिशन के उद्देश्य से शिक्षकों का प्रशिक्षण सकीट बीआरसी पर होगा।
सत्संग
- शाम 3 बजे से जीटी रोड स्थित मानव कल्याण आश्रम में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
- शाम 6 बजे से मयूर विहार स्थिति हिमगिरि नाथ मनकामेश्वर मंदिर पर सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
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सुबह 10 बजे से शिक्षकों का प्रशिक्षण बीआसी अलीगंज पर आयोजित किया जाएगा।
सुबह 10 बजे निपुण भारत मिशन के उद्देश्य से शिक्षकों का प्रशिक्षण सकीट बीआरसी पर होगा।
सत्संग
- शाम 3 बजे से जीटी रोड स्थित मानव कल्याण आश्रम में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
- शाम 6 बजे से मयूर विहार स्थिति हिमगिरि नाथ मनकामेश्वर मंदिर पर सत्संग का आयोजन किया जाएगा।