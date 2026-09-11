Agra News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 10 बजे से शिक्षकों का प्रशिक्षण बीआसी अलीगंज पर आयोजित किया जाएगा।

सुबह 10 बजे निपुण भारत मिशन के उद्देश्य से शिक्षकों का प्रशिक्षण सकीट बीआरसी पर होगा।



सत्संग

- शाम 3 बजे से जीटी रोड स्थित मानव कल्याण आश्रम में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।

- शाम 6 बजे से मयूर विहार स्थिति हिमगिरि नाथ मनकामेश्वर मंदिर पर सत्संग का आयोजन किया जाएगा।

प्रशिक्षण