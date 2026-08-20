Agra News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 20 Aug 2026 11:38 PM IST
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निर्वाणोत्सव
- सुबह सात बजे से पुरानी बस्ती स्थित जिनालय में निर्वाणोत्सव पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
रोजगार मेला
- सुबह 11 बजे से कासंगज रोड स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेला लगेगा।
तिरंगा यात्राः
- सुबह 11 बजे से अटेवा एटा की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा।
ई-लॉटरी
- सुबह 11ः30 बजे से एनआईसी सभागार में अनुदान पर कृषि यंत्रों के वितरण के लिए ई-लॉटरी का आयोजन होगा।
सत्संगः
- सुबह चार बजे से मानव कल्याण आश्रम में सत्संग होगा।
- शाम पांच बजे से श्री रामदरबार में सत्संग होगा।
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- सुबह सात बजे से पुरानी बस्ती स्थित जिनालय में निर्वाणोत्सव पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
रोजगार मेला
- सुबह 11 बजे से कासंगज रोड स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेला लगेगा।
तिरंगा यात्राः
- सुबह 11 बजे से अटेवा एटा की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा।
ई-लॉटरी
- सुबह 11ः30 बजे से एनआईसी सभागार में अनुदान पर कृषि यंत्रों के वितरण के लिए ई-लॉटरी का आयोजन होगा।
सत्संगः
- सुबह चार बजे से मानव कल्याण आश्रम में सत्संग होगा।
- शाम पांच बजे से श्री रामदरबार में सत्संग होगा।