Agra News: आज के कार्यक्रम

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- सुबह सात बजे से पुरानी बस्ती स्थित जिनालय में निर्वाणोत्सव पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।



रोजगार मेला

- सुबह 11 बजे से कासंगज रोड स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेला लगेगा।



तिरंगा यात्राः

- सुबह 11 बजे से अटेवा एटा की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा।



ई-लॉटरी

- सुबह 11ः30 बजे से एनआईसी सभागार में अनुदान पर कृषि यंत्रों के वितरण के लिए ई-लॉटरी का आयोजन होगा।

सत्संगः

- सुबह चार बजे से मानव कल्याण आश्रम में सत्संग होगा।

- शाम पांच बजे से श्री रामदरबार में सत्संग होगा।

निर्वाणोत्सव