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Agra News: रास्ते में रोककर तीन भाइयों की पिटाई

Mon, 02 Nov 2026 02:56 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Mon, 02 Nov 2026 02:56 AM IST
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Three brothers beaten up after being stopped on the way
आगरा। जगदीशपुरा क्षेत्र में काम पर जा रहे सदाशिव की तीन भाइयों ने पिटाई कर दी। बीच-बचाव करने आए उनके दो भाइयों को भी आरोपियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। जगदीशपुरा निवासी हरिओम ने प्राथमिकी दर्ज कराई। हरिओम ने बताया कि 17 अक्तूबर को सुबह 10 बजे विष्णु, अटल और सूरज ने उनके भाई सदाशिव को पीटा। बीचबचाव करने पहुंचे हरिओम के सिर-पीठ पर डंडे से चोट आई, अनिल के हाथ में भी चोट लगी। आरोपियों ने गालीगलौज करने के साथ जान से मारने की धमकी भी दी है। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
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