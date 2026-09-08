Agra News: लंपी की दस्तक से बटेश्वर पशु मेले पर मंडराया खतरा, चपेट में आए 18 गोवंश

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बाह के कुंवरखेडा, भदरौली में 2-2, जरार, कनारी, बाले की गढ़ी, जेबरा, बिचोला, पुरा चक्रपान में 1-1, जैतपुर के कमतरी में 4, वनकटी, कूकापुर, रानी का बाग गांव में 1-1 गोवंश लंपी रोग की चपेट में आए हैं। जिनको आइसोलेशन में रख कर उपचार किया गया है। लंपी रोग के प्रकोप से गोपालकों को चिंता सता रही है। पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि लंपी की चपेट में आने वाले गोवंश के शरीर पर गांठें और संक्रमण के लक्षण सामने आ जाते हैं। कमजोरी की हालत में जल्द ही इससे गोवंश की मौत हो जाती है। उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में पशु पालन विभाग लंपी रोग निरोधी टीके लगवा रहा है। उन्होंने पशुपालकों का आह्वान किया है कि लंपी के लक्षण दिखने पर अस्पताल में तत्काल सूचना दें, जिससे समय रहते संक्रमित पशु का इलाज संभव हो सके।क्या है लंपी संक्रमणलंपी रोग मुख्य रूप से गोवंशों में होता है। यह त्वचा से संबंधित है। इस रोग की चपेट में आने के बाद पशु के शरीर पर गांठें पड़ जाती हैं, जो बाद में घाव बन जाते हैं। गोवंश का तापमान बढ़ जाता है। उनके मुंह और नाक से स्राव होता है। समय पर उपचार न मिलने के कारण और अत्यधिक कमजोरी से गोवंश मर जाता है।ये हैं शुरुआती लक्षणपशुओं में लंपी वायरस के शुरुआती लक्षणों में तेज बुखार आना, आंख और नाक से पानी बहना, मुंह से लार निकलना और पशु का सुस्त होकर चारा कम खाना शामिल है। इसके कुछ ही दिनों बाद शरीर, खासकर सिर और गर्दन पर गोल व सख्त गांठें उभरने लगती हैं।