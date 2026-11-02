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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   The Varanasi-Sabarmati Superfast Express will begin operations today.

Agra News: आज से चलेगी वाराणसी-साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस

Mon, 02 Nov 2026 02:43 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:43 AM IST
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The Varanasi-Sabarmati Superfast Express will begin operations today.
आगरा। वाराणसी–साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नियमित संचालन शुरू होने जा रहा है। ट्रेन वाराणसी से 2 नवंबर और साबरमती से 4 नवंबर से प्रतिदिन चलेगी। दैनिक ट्रेन का आगरा में ईदगाह स्टेशन पर दोनों दिशाओं में ट्रेन का ठहराव होगा।
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रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि गाड़ी संख्या 12206 वाराणसी-साबरमती एक्सप्रेस वाराणसी से शाम 5:30 बजे चलेगी। ईदगाह स्टेशन पर अगले दिन सुबह 4:40 से 4:45 बजे तक रुकेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 12205 साबरमती–वाराणसी एक्सप्रेस साबरमती से सुबह पांच बजे रवाना होगी। उसी दिन रात 8:00 बजे ईदगाह स्टेशन पर पहुंचेगी और पांच मिनट बाद रवाना होगी।
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ट्रेन का उद्घाटन विशेष संचालन 30 अक्तूबर को किया गया था। ट्रेन में कुल 21 कोच होंगे। ट्रेन जयपुर, अजमेर, आबू रोड और पालनपुर समेत प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी।
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