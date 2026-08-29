Agra News: श्यामो में टीन शेड लगाकर हुआ अंतिम संस्कार

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बरौली अहीर। गांव श्यामों में श्मसान घाट पर व्यवस्था न होने पर ग्रामीणों ने बारिश में टीन शेड डाल कर अंतिम संस्कार किया। जानकारी के अनुसार महराज सिंह 46 वर्ष की हृदयाघात से मृत्यु होने पर ग्रामीणों ने अस्थायी टीन शेड लगाकर अंतिम संस्कार किया। समाजसेवी विजय सिंह लोधी ने श्मसान घाट पर पेयजल, बैठने की व्यवस्था, टीन शेड लगाएं जाने की मांग की है।