Agra News: पूर्व प्रधान ने श्मशान घाट पर लगवाया टिनशेड
आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:40 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:40 AM IST
विज्ञापन
फतेहपुर सीकरी। ग्राम डाबर में पूर्व प्रधान धर्म सिंह माहुरा ने शुक्रवार को श्मशान घाट पर टिनशेड लगवाया। बता दें कि बीते रविवार को गांव के साहब सिंह के निधन के बाद श्मशान घाट पर टिनशेड न होने के कारण बारिश में अंतिम संस्कार करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। परिजन और ग्रामीणों को तिरपाल के सहारे अंतिम संस्कार करना पड़ा था। ग्रामीणों का कहना है कि अब बरसात में अंतिम संस्कार के दौरान परेशानी नहीं होगी।
विज्ञापन