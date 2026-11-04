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शिक्षकों ने बांधी काली पट्टी: पुरानी पेंशन-फीडर कैडर की मांग, आगरा काॅलेज में प्रदर्शन; 17 से लखनऊ में आंदोलन

Wed, 04 Nov 2026 02:49 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 04 Nov 2026 02:49 PM IST
सार

मांगों को लेकर आगरा काॅलेज में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। दिनभर शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य किया। शिक्षकों से 17 नवंबर से लखनऊ में होने जा रहे आंदोलन में पहुंचकर शामिल होने की अपील की गई।

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Teachers staged protest demanding old pension scheme
आगरा कॉलेज Agra College - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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पुरानी पेंशन योजना की बहाली, फीडर कैडर लागू करने और अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों की लंबित मांगें लेकर मंगलवार को आगरा कॉलेज के शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक महासंघ (फुपुक्टा) के आह्वान पर शिक्षकों ने पूरे दिन काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य किया। 
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दोपहर 12 बजे गंगाधर शास्त्री उद्यान में एकत्रित होकर नारेबाजी की। पूर्व औटा उपाध्यक्ष डॉ. दिग्विजय पाल सिंह ने फीडर कैडर व्यवस्था दोबारा लागू करने की मांग उठाई। प्रो. विक्रम सिंह ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की बात कही। डॉ. सतीश निगम ने अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों की लंबित समस्याओं के समाधान पर जोर दिया।
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स्टाफ क्लब सचिव डॉ. आनंद प्रताप सिंह ने कहा कि शिक्षक अपनी मांगों के लिए एकजुट हैं। फुपुक्टा के जोनल सचिव प्रो. शिवकुमार सिंह ने प्रदेश के शिक्षकों से 17, 18 और 19 नवंबर को लखनऊ पहुंचकर आंदोलन में शामिल होने की अपील की। प्रदर्शन में प्रो. विजय कुमार सिंह, प्रो. भूपेंद्र कुमार चिकारा, प्रो. विक्रम सिंह, प्रो. गौरव कौशिक, प्रो. केपी तिवारी, प्रो. संजीव शर्मा और प्रो. स्मिता चतुर्वेदी सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।
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