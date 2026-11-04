शिक्षकों ने बांधी काली पट्टी: पुरानी पेंशन-फीडर कैडर की मांग, आगरा काॅलेज में प्रदर्शन; 17 से लखनऊ में आंदोलन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दोपहर 12 बजे गंगाधर शास्त्री उद्यान में एकत्रित होकर नारेबाजी की। पूर्व औटा उपाध्यक्ष डॉ. दिग्विजय पाल सिंह ने फीडर कैडर व्यवस्था दोबारा लागू करने की मांग उठाई। प्रो. विक्रम सिंह ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की बात कही। डॉ. सतीश निगम ने अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों की लंबित समस्याओं के समाधान पर जोर दिया।स्टाफ क्लब सचिव डॉ. आनंद प्रताप सिंह ने कहा कि शिक्षक अपनी मांगों के लिए एकजुट हैं। फुपुक्टा के जोनल सचिव प्रो. शिवकुमार सिंह ने प्रदेश के शिक्षकों से 17, 18 और 19 नवंबर को लखनऊ पहुंचकर आंदोलन में शामिल होने की अपील की। प्रदर्शन में प्रो. विजय कुमार सिंह, प्रो. भूपेंद्र कुमार चिकारा, प्रो. विक्रम सिंह, प्रो. गौरव कौशिक, प्रो. केपी तिवारी, प्रो. संजीव शर्मा और प्रो. स्मिता चतुर्वेदी सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।