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सर्वे का मुख्य उद्देश्य मौजूदा विकास, भूमि उपयोग, सड़क नेटवर्क और आधारभूत सुविधाओं का जमीनी स्तर पर आकलन करना है। जोनल प्लान के माध्यम से मास्टर प्लान के व्यापक भूमि उपयोग को विभाजित किया जाएगा, जिससे आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और संस्थागत गतिविधियों का विस्तृत नियोजन हो सके।योजना के तहत सड़क नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिसमें स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर छोटी संपर्क सड़कों और आंतरिक मार्गों के प्रस्ताव भी शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा, आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की जरूरत और भू-उपयोग परिवर्तन की संभावनाओं का भी आकलन किया जा रहा है।यह स्पष्ट किया गया है कि आवासीय भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति स्वतः नहीं होगी, बल्कि यह स्वीकृत जोनल प्लान, मास्टर प्लान-2031, लागू नियमों और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन ही तय होगी। अंतिम स्वीकृति के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किस क्षेत्र में कौन-सी गतिविधियां और विकास प्रावधान लागू होंगे। एडीए सचिव संजय कुमार ने बताया कि सर्वे पूरा होने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।