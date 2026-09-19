Agra News: भाषण प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने रखे विकसित भारत के सपने

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विकसित भारत और उत्तर प्रदेश पर विद्यार्थियों ने युवाओं, उद्योग, शिक्षा, पर्यटन, कृषि और तकनीक को अवसर बताते हुए बेरोजगारी, असमानता, पर्यावरण और ग्रामीण विकास को चुनौती बताया। प्रतियोगिता में प्रथम रहे दिव्यांश मित्तल ने कहा कि विद्यार्थी छोटी-छोटी चीजों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर निर्भर होते जा रहे हैं। इससे सोचने और सीखने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। प्रतियोगिता में द्वितीय अक्षांश तथा आस्था और साक्षी शर्मा संयुक्त रूप से तृतीय स्थान पर रहे। निर्णायक डॉ. श्वेता गुप्ता और लक्की आर्य रहे। इस दौरान संस्थान के निदेशक प्रो. बृजेश रावत, डॉ. योगेंद्र कुमार शर्मा, डॉ. स्वाति माथुर और डॉ. रुचिरा प्रसाद भी मौजूद रहे।