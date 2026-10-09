Agra News: बाह में आंधी का कहर, सोलर पैनल और टीन टप्पर उड़ने से भारी नुकसान

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धोबई गांव में बिजली की बंच केबल टूट कर गिर गई। बाह के जाटव टोला में अभीष्ट कुमार की छत पर लगा सोलर पैनल उड़ कर पड़ोसी रिंकी की छत पर गिर गया। इससे 6 सोलर प्लेटें क्षतिग्रस्त हो गईं और पड़ोसी की छत की पटिया टूट गई, जिसमें उनका बेटा बाल-बाल बचा। अभीष्ट कुमार ने मई में अनुदान पर लगे इस पैनल के नुकसान की भरपाई की मांग की है। आंधी के चलते जरार, बिजौली, फरैरा, साहबरायपुरा, मंगदपुर, धोबई, एमनपुरा और पुरा जसोल आदि क्षेत्रों में भी टीन टप्पर उड़ने से परिवारों को नुकसान झेलना पड़ा है। संवादक्षतिग्रस्त हुई केबल और बिजली की लाइन को दुरुस्त कर आपूर्ति बहाल कर दी है। - नितिन माहेश्वरी, एसडीओ, बाह