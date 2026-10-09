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Agra News: बाह में आंधी का कहर, सोलर पैनल और टीन टप्पर उड़ने से भारी नुकसान

Fri, 09 Oct 2026 11:49 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:49 PM IST
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Storm wreaks havoc in Bah; solar panels and tin roofs blown away, causing heavy damage
बाह: आंधी से बाह में उड़ा सोलर पैनल, क्षतिग्रस्त हुई प्लेटें
बाह। बाह क्षेत्र में शुक्रवार की शाम 5.30 बजे आंधी के साथ बूंदाबांदी हुई। आंधी के चलते मंसुखपुरा में सड़क पर बबूल का पेड़ टूट कर गिर गया, जिससे बिजली की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई और मलबा हटने तक आवागमन प्रभावित रहा।
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धोबई गांव में बिजली की बंच केबल टूट कर गिर गई। बाह के जाटव टोला में अभीष्ट कुमार की छत पर लगा सोलर पैनल उड़ कर पड़ोसी रिंकी की छत पर गिर गया। इससे 6 सोलर प्लेटें क्षतिग्रस्त हो गईं और पड़ोसी की छत की पटिया टूट गई, जिसमें उनका बेटा बाल-बाल बचा। अभीष्ट कुमार ने मई में अनुदान पर लगे इस पैनल के नुकसान की भरपाई की मांग की है। आंधी के चलते जरार, बिजौली, फरैरा, साहबरायपुरा, मंगदपुर, धोबई, एमनपुरा और पुरा जसोल आदि क्षेत्रों में भी टीन टप्पर उड़ने से परिवारों को नुकसान झेलना पड़ा है। संवाद
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क्षतिग्रस्त हुई केबल और बिजली की लाइन को दुरुस्त कर आपूर्ति बहाल कर दी है। - नितिन माहेश्वरी, एसडीओ, बाह
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