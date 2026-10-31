फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Stoppage duration for 20 trains at Idgah station increased; passengers to benefit

Agra News: ईदगाह स्टेशन पर 20 ट्रेनों का ठहराव समय बढ़ा, यात्रियों को मिलेगी सहूलियत

Sat, 31 Oct 2026 02:44 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:44 AM IST
विज्ञापन
Stoppage duration for 20 trains at Idgah station increased; passengers to benefit
आगरा। आगरा के ईदगाह रेलवे स्टेशन पर आवागमन करने वाले रेल यात्रियों के लिए रेलवे प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण और राहत भरा कदम उठाया है। स्टेशन पर यात्रियों की सुगमता को ध्यान में रखते हुए यहां से गुजरने वाली 20 प्रमुख ट्रेनों के ठहराव का समय 2 मिनट से बढ़ाकर 5 मिनट कर दिया गया है।
विज्ञापन

ईदगाह रेलवे स्टेशन पर पहले ट्रेनों के रुकने का समय कम होने के कारण यात्रियों, विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को ट्रेन पकड़ने या उतरने में भारी मशक्कत करनी पड़ती थी। अब ठहराव का समय बढ़कर 5 मिनट होने से यात्री बिना किसी तनाव के सुरक्षित अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे। इसके अलावा इस बदलाव से पार्सल और सामान की लोडिंग-अनलोडिंग के दौरान कम समय के कारण सामान छूट जाने की समस्या से भी निजात मिलेगी।
विज्ञापन

इन ट्रेनों के समय में किया गया है संशोधन
आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि ईदगाह स्टेशन पर 20 ट्रेनों के ठहराव समय में संशोधन किया गया है। इनमें बांद्रा टर्मिनस-बरौनी एक्सप्रेस (19037-19038), वाराणसी सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस (14853-14854, 14863-14864 और 14865-14866), आगरा फोर्ट-रामनगर एक्सप्रेस (15055-15056), बांदीकुई-बरेली ट्रेन (54355-54356), कोटा-यमुना ब्रिज ट्रेन (59813-59814), रतलाम-आगरा फोर्ट ट्रेन (19817-19818), कासगंज-आगरा फोर्ट ट्रेन (55333-55334) और आगरा फोर्ट-अजमेर एक्सप्रेस (12195-12196) शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


ट्रेन 19037 अब शाम 6:45 बजे ईदगाह पहुंचेगी और 6:50 बजे रवाना होगी। ट्रेन 15055 रात 9:05 बजे पहुंचेगी और 9:10 बजे रवाना होगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अधिकांश ट्रेनों की संशोधित समय-सारणी 31 अक्तूबर और एक नवंबर से लागू होगी, जबकि ट्रेन संख्या 12195-12196 के लिए बदलाव एक जनवरी 2027 से प्रभावी होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed