Agra News: कैप्टन स्मित की सलामती के लिए दरगाह सलीम चिश्ती में हुई खास दुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 04 Oct 2026 02:38 AM IST
विज्ञापन
फतेहपुर सीकरी। दरगाह हजरत शेख सलीम चिश्ती में भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की सलामती और जल्द स्वस्थ होने के लिए विशेष दुआ की गई। पीरजादा सैफ मियां चिश्ती के नेतृत्व में श्रद्धालुओं ने चादरपोशी कर उनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान मौलाना, हाफिज और अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।
पीरजादा सैफ मियां चिश्ती ने कहा कि दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट दुबई की उड़ान के दौरान कैप्टन स्मित मच्छार ने गंभीर परिस्थितियों में साहस का परिचय दिया। हमले में घायल होने के बावजूद उन्होंने विमान में सवार 174 यात्रियों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका साहस और कर्तव्यनिष्ठा सभी के लिए प्रेरणादायक है।
उन्होंने कहा कि देश को कैप्टन स्मित जैसे बहादुर लोगों पर गर्व है। उनकी सलामती के लिए दरगाह में विशेष दुआ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मित ने अपने साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण से देश का नाम रोशन किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
पीरजादा सैफ मियां चिश्ती ने कहा कि दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट दुबई की उड़ान के दौरान कैप्टन स्मित मच्छार ने गंभीर परिस्थितियों में साहस का परिचय दिया। हमले में घायल होने के बावजूद उन्होंने विमान में सवार 174 यात्रियों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका साहस और कर्तव्यनिष्ठा सभी के लिए प्रेरणादायक है।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि देश को कैप्टन स्मित जैसे बहादुर लोगों पर गर्व है। उनकी सलामती के लिए दरगाह में विशेष दुआ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मित ने अपने साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण से देश का नाम रोशन किया है।
विज्ञापन