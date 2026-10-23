फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   SP objects to the role of police in MLC elections

Agra News: एमएलसी चुनाव में पुलिस की भूमिका पर सपा की आपत्ति

Fri, 23 Oct 2026 02:55 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 23 Oct 2026 02:55 AM IST
विज्ञापन
SP objects to the role of police in MLC elections
आगरा। आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव से 24 घंटे पहले निष्पक्षता पर सियासी घमासान तेज हो गया है। बृहस्पतिवार को समाजवादी पार्टी ने पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। सपा जिलाध्यक्ष ऊदल सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस आयुक्त दीपक कुमार से मुलाकात कर चुनाव में पुलिस की कार्यशैली को संदिग्ध और गैर-पारदर्शी बताया। पार्टी नेताओं ने निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की मांग उठाई।
विज्ञापन

निर्दलीय प्रत्याशी ने लगाए आरोप
वहीं निर्दलीय प्रत्याशी ने सपा-भाजपा पर फर्जी वोटर पर्ची बांटने का आरोप लगाया है। शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी मोहम्मद वसीम कलाम ने चुनाव प्रेक्षक व रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि भाजपा और सपा प्रत्याशी मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए गलत भाग संख्या, क्रम संख्या व बूथ वाली पर्चियां बांट रहे हैं। इससे दूर-दराज के शिक्षक मतदाता सही बूथ तक नहीं पहुंच सकेंगे और मतदान प्रभावित होगा।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed