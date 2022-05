{"_id":"6283f5cda654ea292e3cfd88","slug":"six-policemen-suspended-for-recovery-by-taking-innocent-in-custody-in-agra","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Agra: हिरासत में रखकर वसूली करने पर तीन दरोगा और तीन सिपाही निलंबित, एसएसपी ने की बड़ी कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Wed, 18 May 2022 01:02 AM IST