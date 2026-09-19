Agra News: होटल के बाहर चलीं गोलियां, मची अफरातफरी

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दयालबाग क्षेत्र में सड़क किनारे ढाबा है। बताया गया कि शुक्रवार रात को ढाबे पर 4 युवक खाना खाने आए थे। अचानक उनके बीच ही झगड़ा होने लगा। एक युवक ने पिस्टल निकाल ली। वह नशे में फायरिंग करने लगा। उसने पूरी मैगजीन खाली कर दी। दोबारा लोड की लेकिन लोगों के जुटने पर आरोपी भाग गए। घटना की जानकारी पर एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद और थाना न्यू आगरा की फोर्स पहुंची। तब तक ढाबा संचालक समेत अन्य प्रतिष्ठान बंद कर भाग चुके थे।ओपन बार, रंगबाजी का अड्डा बना दयालबाग रोडन्यू आगरा क्षेत्र में फायरिंग की घटना पहली बार नहीं हुई। इससे पहले भी युवकों के गुटों में मारपीट और फायरिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। न्यू आगरा काॅलोनी के लोग कई बार ओपन बार की शिकायत कर चुके हैं। इसके बावजूद थाना पुलिस को ध्यान नहीं है। पूरे 100 फुटा रोड पर अतिक्रमण है। ढाबे और छोटी दुकानों पर शराब ठेकों पर बंद होने के बाद भीड़ होती है।- मामले में पुलिस की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। थाना पुलिस को आरोपियों को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। - सय्यद अली अब्बास, डीसीपी सिटी