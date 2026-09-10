आगरा: ग्राहकों पर डाला खाैलता हुआ तेल, तीन लोग झुलसे; दुकानदार ने जातिसूचक शब्दों से भी किया अपमानित

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आगरा के थाना रकाबगंज क्षेत्र के छीपीटोला में युवकों का दुकानदार से बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया था। आरोप है कि इस पर दुकानदार ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। मोमोज फ्राई करने का खाैलता हुआ तेल युवकों पर फेंक दिया। इसमें तीन युवक झुलस गए।