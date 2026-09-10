आगरा: ग्राहकों पर डाला खाैलता हुआ तेल, तीन लोग झुलसे; दुकानदार ने जातिसूचक शब्दों से भी किया अपमानित
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Thu, 10 Sep 2026 08:01 PM IST
सार
आगरा में एक दुकानदार ने विवाद होने पर ग्राहकों पर खाैलता हुआ तेल डाल दिया। इसमें तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि दुकानदार ने इस दाैरान जातिसूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया।
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विस्तार
आगरा के थाना रकाबगंज क्षेत्र के छीपीटोला में युवकों का दुकानदार से बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया था। आरोप है कि इस पर दुकानदार ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। मोमोज फ्राई करने का खाैलता हुआ तेल युवकों पर फेंक दिया। इसमें तीन युवक झुलस गए।
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