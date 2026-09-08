Agra News: एथलेटिक्स प्रतियोगिता के चयन ट्रायल 9 को

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आगरा। उत्तर प्रदेश की राज्य-स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं के लिए आगरा की टीम का चयन 9 सितंबर को एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से होगा। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस ट्रायल के जरिये अंडर-23, अंडर-20 और अंडर-14 से सीनियर और जूनियर वर्ग के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। एसोसिएशन के सचिव नरेंद्र कुमार ने बताया कि बरेली में 26 से 27 सितंबर को होने वाली अंडर-23 व सीनियर प्रतियोगिता और आगामी राज्य जूनियर प्रतियोगिता के लिए यह चयन प्रक्रिया होगी। खिलाड़ियों को मूल जन्म प्रमाणपत्र और एएफआई यूनिक आईडी लाना अनिवार्य है।