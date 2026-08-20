Agra News: क्षेत्रीय कबड्डी में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर को मिला तीसरा स्थान

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कस्बे के सरस्वती विद्या मंदिर की अंडर-14 बालक वर्ग की कबड्डी टीम क्षेत्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने गई थी। इसमें टीम के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन कर तीसरा स्थान पाया है। वापस आने पर टीम के सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया गया। विद्यालय के व्यवस्थापक राधारमण वर्मा ने टीम की इस उपलब्धि पर सभी खिलाड़ियों के निरंतर अभ्यास, मेहनत से यह सफलता मिली है। स्वागत समारोह में प्रधानाचार्य रजनीश मिश्र, समन्वयक सुरेंद्र कुमार गोला, टीम प्रशिक्षक हरिसिंह, सपना आदि उपस्थित रहे।

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अवागढ़। बुलंदशहर के शिकारपुर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की टीम ने तीसरा स्थान पाया है। क्षेत्रीय प्रतियोगिता में तीसरा स्थान पाकर लौटी टीम का बृहस्पतिवार को स्कूल में सम्मान किया गया।