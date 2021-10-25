Agra News: साध्वी इंदुलेखा को दी लाॅरेंस बिश्नोई की धमकी

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फाेटो -क्रासर- घटना के बाद साध्वी अपने ही घर में हो गईं कैदसंवाद न्यूज एजेंसीवृंदावन। संत प्रेमानंद महाराज के रमणरेती क्षेत्र स्थित श्रीहित राधा केलिकुंज आश्रम के द्वार पर पहुंची साध्वी इंदुलेखा ने अभद्रता का आरोप लगाया है। आरोप है कि उन्हें खींचतान कर चोट पहुंचाई गई और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से उठवाने की धमकी भी दी गई। इस घटना के बाद इंदुलेखा भयभीत होकर अपने घर में बंद हो गई हैं।इंदुलेखा ने पुलिस प्रशासन से मामले की जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में एक वीडियो भी जारी किया है। इंदुलेखा ने बताया कि उन्होंने संत प्रेमानंद के बारे में कुछ नहीं कहा था। वह लापता बच्चों के परिजन का दुख बांटने और उनके समर्थन में आश्रम के द्वार पर गई थीं। उन्होंने कहा कि जीवन में पहली बार उनके साथ ऐसी घटना हुई, जहां उन्हें बोलने तक नहीं दिया गया और जान से मारने की धमकी दी गई।उन्होंने वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि एक लाल टी-शर्ट पहने अज्ञात युवक ने उन्हें लॉरेंस बिश्नोई से उठवाने की धमकी दी। इंदुलेखा ने आश्रम के बाहर पुलिस और अन्य लोगों की मदद से अपनी जान बचाकर वहां से निकलने का दावा किया। साध्वी का कहना है कि उन्हें जान का खतरा महसूस हो रहा है। वह घर से बाहर नहीं निकलेंगी।एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत मिलने पर जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनीइंदुलेखा ने कहा कि वह लापता हुए बच्चों के परिजन के साथ खड़ी हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि चार दिन में बच्चों की तलाश नहीं हुई, तो वह भी परिजनों के साथ भूख हड़ताल पर बैठेंगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन से लापता बच्चों की तलाश करने और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इंदुलेखा हरियाणा में अपना घर परिवार छोड़कर ठाकुरजी भजन के लिए वृंदावन आई थीं। उन्होंने फरवरी 2025 में श्रीबांकेबिहारी से विवाह किया और तभी से रमणरेती क्षेत्र में वृंदावनवास कर रही हैं।