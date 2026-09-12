Agra News: तीन जिलों में नौ घंटे दौड़ाई बाइक फिर मिला लूट का मौका

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मामला एकता थाना क्षेत्र से जुड़ा है। 31 अगस्त की शाम 5:40 बजे घटना हुई थी। बरारा, मलपुरा निवासी प्रमोद शर्मा अपनी बहन पूजा को ससुराल छोड़ने शमसाबाद जा रहे थे। दिगनेर पुलिया पर पीछे से आए बाइक सवार बदमाश ने दो मंगलसूत्र, चेन लूट लिया था। सीसीटीवी कैमरे में अपाचे बाइक सवार संदिग्ध दिखा। वह हेलमेट लगाए था। उसने चेहरे पर रुमाल भी बांध रखा था।डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि आरोपी की धरपकड़ के लिए तकनीक का सहारा लिया गया। आरोपी की पहचान मलपुरा के नगला कारे निवासी देवेंद्र चाहर के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने बताया कि वह ग्रेजुएशन कर चुका है। वर्ष 2024 में मलपुरा में हत्या के मामले में जेल गया था। फरवरी 2025 में जमानत पर बाहर आया। वह मथुरा में किराए पर रहने चला गया। वह घटना वाले दिन वृंदावन गया। मगर किसी को लूट नहीं सका। बाद में भरतपुर चला गया। यहां भी सफल नहीं होने पर किरावली, सैंया होते हुए ग्वालियर मार्ग पर आ गया। तभी भाई-बहन नजर आए। पीछा करके घटना कर भाग गया। उसने सोने की चेन को गला दिया था। इस पर उससे 8 ग्राम सोना बरामद किया जा सका।