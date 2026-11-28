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बिशप पद के लिए 11 पादरियों ने दावेदारी की थी। इनमें रेव. ज्योति सैमुअल सिंह, रेव. रोशन लाल, रेव. अनीश क्रिस्टोफर जैकब, रेव. अमन अभिषेक प्रसाद, रेव. अश्विन आर्थर प्लोमर, रेव. राजीव चंद, रेव. पारितोष अभिषेक नोएल, रेव. संतोष पांडेय, रेव. नथानिएल दास और रेव. वेबस्टर सैमुअल जेम्स शामिल थे। चुनाव प्रक्रिया में डायोसिस ऑफ आगरा के 10 और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया (सीएनआई) सीनेट के 10 सदस्यों ने मतदान किया था।चुनाव से पहले सभी प्रत्याशियों को मतदाताओं के सामने अपना विजन रखने के लिए 30-30 मिनट का समय दिया गया। डायोसिस ऑफ आगरा का कार्यक्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक फैला हुआ है। नए बिशप के सामने धार्मिक संस्थाओं के साथ शैक्षणिक और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े व्यापक नेटवर्क के संचालन की जिम्मेदारी भी होगी।रेव. हेरोल्ड अमिताभ ने अपने विजन में डायोसिस के विकास, धार्मिक संस्थाओं के विस्तार और बेहतर कार्यप्रणाली को प्रमुखता दी। वर्तमान में वह फर्रुखाबाद के चर्च में पादरी के रूप कार्यरत हैं। इससे पहले आगरा में भी पादरी के रूप में सेवा दे चुके हैं। वह 2024-25 में सेंट पॉल चर्च से जुड़े रहे। इसके बाद 2025-26 में सेंट जोंस चर्च, सिकंदरा में पादरी के रूप में सेवाएं दीं। उनके अनुभव और विकास को लेकर रखे गए विजन को उनकी दावेदारी की मजबूती से जोड़कर देखा गया।निर्वाचित बिशप रेव. हेरोल्ड अमिताभ की 28 को रिट्रीट होगी। उसके बाद 29 नवंबर को सुबह 9:30 बजे सदर बाजार स्थित सेंट जॉर्जेज कैथेड्रल में उनका अभिषेक किया जाएगा। इस कैथेड्रल में रखी सिंहासननुमा कुर्सी (यह महाराजा जयपुर ने दी थी) पर नए बिशप विराजमान होंगे।