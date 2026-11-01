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Agra News: ऋषभ ने यॉर्कर से बल्लेबाजों को किया पस्त

Sun, 01 Nov 2026 02:58 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 01 Nov 2026 02:58 AM IST
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Rishabh left the batters struggling with his yorkers.
ऋषभ राजपूत
आगरा। मैनपुरी के भोगांव निवासी तेज गेंदबाज ऋषभ राजपूत ने मुंबई इंडियंस के विशेष कैंप में अपनी धारदार गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया। यह कैंप आईपीएल 2027 के लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की तलाश में था। ऋषभ ने चार ओवर में 25 रन देकर चार विकेट लिए। उन्होंने लगातार दो सुपर ओवर में 13 रन के लक्ष्य का बचाव करते हुए कुल 10 रन दिए और चार विकेट झटके। आगरा के अंतरराष्ट्रीय तेज गेंदबाज दीपक चाहर भी इस कैंप में मौजूद रहे। ऋषभ राजपूत उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग में काशी रुद्राक्ष से खेल चुके हैं। उनके प्रदर्शन ने आईपीएल तक पहुंचने की उम्मीदों को मजबूती दी है। आईपीएल 2027 की मिनी नीलामी 16 दिसंबर को गोवा में प्रस्तावित है। हालांकि, चयन की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।
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