Agra News: पांच मेट्रो स्टेशनों की भेजी रिपोर्ट, इसी माह शुरू होने की उम्मीद

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पहले कॉरिडोर में ताज पूर्वी से मन:कामेश्वर (बिजलीघर) तक मेट्रो चल रही है। इसके अगले पांच स्टेशन एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा कॉलेज, राजामंडी, आरबीएस और आईएसबीटी स्टेशन तैयार हो गए हैं। सुरक्षा ऑडिट भी हो चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पांचों स्टेशनों पर मेट्रो संचालन की रिपोर्ट शासन को भेज दी है।उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के उप महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि पांचों स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन चलाने को तैयार हैं। इसकी रिपोर्ट भेज दी है। उम्मीद है कि 15-20 सितंबर के बीच कानपुर, लखनऊ मेट्रो सेवा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका भी लोकार्पण कर सकते हैं।दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक बन रहा है। इसमें 14 स्टेशन हैं और 16 किमी दूरी है। पहले चरण में कैंट से आगरा कॉलेज तक दिसंबर में और दूसरे चरण में आगरा कॉलेज से कालिंदी विहार तक अगले साल मार्च में मेट्रो चलने की उम्मीद है।