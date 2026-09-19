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Agra News: जलभराव से गड्ढों में तब्दील हुई रसूलपुर की सड़क

Sat, 19 Sep 2026 12:33 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:33 AM IST
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Rasulpur road turned into a series of potholes due to waterlogging.
फतेहाबाद फोटों।वाजिदपुर पुलिया से पहले बारिश से सर्विस रोड धंसने हुआ गड्ढा
फतेहाबाद। विकासखंड फतेहाबाद की ग्राम पंचायत रसूलपुर में मुख्य मार्ग पर जलभराव और जर्जर सड़क ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। लंबे समय से सड़क की मरम्मत नहीं होने के कारण मार्ग पर जगह-जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं। बारिश के बाद इन गड्ढों में पानी भर जाने से राहगीरों को सड़क की स्थिति का अंदाजा नहीं हो पाता। इससे आए दिन लोग फिसलकर गिर रहे हैं।
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ग्रामीण राकेश ने बताया कि मुख्य मार्ग काफी समय से बदहाल है। पातीराम ने बताया कि कुछ समय पूर्व मार्ग के निर्माण के नाम पर केवल सफाई कराई गई थी। इसके बाद सड़क की मरम्मत की ओर किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग की जल्द मरम्मत और जलभराव की समस्या के समाधान की मांग की है।
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