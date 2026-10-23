Agra News: राम के राज्याभिषेक के साथ रामलीला का समापन, भावविभोर हुए श्रद्धालु

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लीला में भगवान श्रीराम ने महाराज सुग्रीव, अंगद और विभीषण सहित अन्य सहयोगियों को अलंकार एवं आभूषण भेंट कर अयोध्या से विदा किया। रामराज्य की महिमा का वर्णन करते हुए चौपाई दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहिं काहुहि ब्यापा॥ का भाव प्रस्तुत किया गया। इसका आशय है कि रामराज्य में किसी को भी शारीरिक, दैविक और भौतिक कष्ट नहीं सताते थे। रामलीला के समापन के बाद कमेटी की ओर से सभी रामलीला स्वरूपों को पुरस्कार वितरित किए गए। इस दौरान कमेटी अध्यक्ष नवीन पाराशर सहित समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे।

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पिनाहट। कस्बे में चौगान माता मंदिर के पास रामलीला मैदान में चल रही ऐतिहासिक श्रीरामलीला के अंतिम दिन भगवान श्रीराम के राज्याभिषेक की लीला का मंचन किया गया। गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्रीराम का तिलक कर उनका राज्याभिषेक किया। इसके बाद ऋषि-मुनियों ने भी उनका तिलक किया। भगवान श्रीराम के राजा बनने के दृश्य को देखकर श्रद्धालु भावविभोर हो गए। पंडाल जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा।