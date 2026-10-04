Agra News: बारिश ने बिगाड़ी पिच, विकास ने नहीं बिगड़ने दिया खेल

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बारिश के कारण विकेट गीला था और बल्लेबाजों के लिए परिस्थितियां आसान नहीं थीं। इसके बावजूद विकास ने पिच की चुनौती को दरकिनार करते हुए आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की। उन्होंने तेजी से रन जुटाए और टीम को जीत की ओर बढ़ाया। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए बरुच की टीम 18 ओवर में 153 रन पर ऑलआउट हो गई थी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जेके सुपरकिंग्स के लिए विकास ने मोर्चा संभाला और टीम को जीत के मुकाम तक पहुंचाया। इससे पहले भी वह जेके सुपरकिंग्स के लिए अहम पारियां खेल चुके हैं। गीली पिच पर उनकी इस पारी ने विदेशी धरती पर आगरा के क्रिकेट का नाम चमकाया।

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आगरा। जांबिया में बारिश के बाद गीली हुई पिच पर आगरा के लाल विकास सिकरवार ने अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाया। टूर्नामेंट मुकाबले में विकास ने मुश्किल परिस्थितियों के बीच 36 गेंदों पर 59 रन की शानदार पारी खेली। उनकी पारी में चार चौके और एक छक्का शामिल रहा। विकास की इस मैच जिताऊ पारी के दम पर जेके सुपरकिंग्स ने मुकाबला अपने नाम किया।