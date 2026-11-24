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आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि डिवीजन में 382 फॉग सेफ्टी डिवाइस वितरित की गई हैं इसमें आगरा कैंट के लिए 270, ईदगाह में 40 व अन्य स्थानों पर भी वितरित की गई हैं । उन्होंने कहा की फॉग डिवाइस लोको पायलट को दी जाती है और जब भी कोहरे में सिग्नल नहीं दिखाई देता है तो इस डिवाइस पर सिग्नल पहले ही नजर आने लगता है । विज्ञापन



कैंट-मथुरा रेलखंड पर स्थापित कवच प्रणाली, लाल सिग्नल पार होने, आमने-सामने और पीछे से टक्कर की आशंका तथा खड़ी ट्रेन के अनियंत्रित होकर खिसकने जैसी स्थितियों में सुरक्षा प्रदान करेगी। आपात स्थिति में मैनुअल एसओएस संदेश भेजने की सुविधा भी इसमें है। इस रेलखंड पर कुल 766 रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) टैग लगाए गए हैं। इसके साथ उत्तर मध्य रेलवे में कमीशन किए गए मानक कवच नेटवर्क की कुल लंबाई बढ़कर 122.20 रूट किलोमीटर कर दी गई है। विज्ञापन विज्ञापन

आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि डिवीजन में 382 फॉग सेफ्टी डिवाइस वितरित की गई हैं इसमें आगरा कैंट के लिए 270, ईदगाह में 40 व अन्य स्थानों पर भी वितरित की गई हैं । उन्होंने कहा की फॉग डिवाइस लोको पायलट को दी जाती है और जब भी कोहरे में सिग्नल नहीं दिखाई देता है तो इस डिवाइस पर सिग्नल पहले ही नजर आने लगता है ।कैंट-मथुरा रेलखंड पर स्थापित कवच प्रणाली, लाल सिग्नल पार होने, आमने-सामने और पीछे से टक्कर की आशंका तथा खड़ी ट्रेन के अनियंत्रित होकर खिसकने जैसी स्थितियों में सुरक्षा प्रदान करेगी। आपात स्थिति में मैनुअल एसओएस संदेश भेजने की सुविधा भी इसमें है। इस रेलखंड पर कुल 766 रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) टैग लगाए गए हैं। इसके साथ उत्तर मध्य रेलवे में कमीशन किए गए मानक कवच नेटवर्क की कुल लंबाई बढ़कर 122.20 रूट किलोमीटर कर दी गई है।

सर्दियों में कोहरे के दौरान ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस दौरान ट्रेनों के संचालन में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए करीब 382 फॉग डिवाइस वितरित की गई हैं। वहीं आगरा कैंट-मथुरा के बीच 53.790 रूट किलोमीटर रेलखंड पर स्वदेशी कवच प्रणाली की कमीशनिंग पूरी कर ली गई है। लोको पायलटों और ट्रेन मैनेजरों को आपात परिस्थितियों में सुरक्षित संचालन का प्रशिक्षण देने के साथ ट्रैक की तकनीकी खामियां भी दूर की गई हैं।