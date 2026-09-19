फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Railway Job Scam: STF Nabs Man With Fake Appointment Letter and 7 Fake Seals

यूपी: रेलवे में नौकरी का झांसा, फर्जी नियुक्ति पत्र, सात नकली मोहरें, दो लाख की ठगी से पहले एसटीएफ ने दबोचा

Sat, 19 Sep 2026 09:52 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 19 Sep 2026 09:52 AM IST
सार

राजस्थान में रेलवे की नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले युवक को आगरा एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। आरोपी दो युवकों से दो लाख रुपये लेने फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर आया था, उसके पास सात नकली सरकारी मोहर भी मिलीं।
 

विज्ञापन
Railway Job Scam: STF Nabs Man With Fake Appointment Letter and 7 Fake Seals
arrested, arrest demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजस्थान में रेलवे की नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवाओं को जाल में फंसाने और ठगी करने वाले युवक को आगरा एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से रेलवे को दो फर्जी नियुक्ति पत्र और सात सरकारी नकली मोहर मिली हैं। वह नियुक्ति पत्र देकर दो युवकाें से दो लाख रुपये लेने आया था। पुलिस उसके साथियों का पता लगा रही है।
विज्ञापन


एसटीएफ को सूचना मिली कि राजस्थान में रेलवे की भर्तियों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों को ठगने वाले आगरा में भी सक्रिय हैं। एसटीएफ की आगरा यूनिट ने हाथी घाट के पास से सवाई माधोपुर के गंगा सिटी निवासी राधे मीना को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ विभिन्न जिलों में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और उनके परिजन को नौकरी का लालच देता है।
विज्ञापन


उनसे फर्जी फाॅर्म भरवाकर रुपये ले लेता है। अपने गैंग के सदस्यों को नौकरी पाने वाला बताकर मिलवाता है। सब सेटिंग होने के बाद उसका साथी बने सिंह नकली नियुक्ति पत्र तैयार करता था। उन नियुक्ति पत्र को देकर वह तय हुई पूरी रकम ले लेता था। इसके बाद जब तक व्यक्ति नियुक्ति पत्र लेकर विभाग पहुंचता था, वह अपने मोबाइल नंबर बंद कर दूसरे जिले पहुंच जाते थे। ठगी का शिकार हुए लोग उन तक नहीं पहुंच पाते थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


एसपी एसटीएफ राकेश कुमार ने बताया कि लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर ठगी करने जा रहे युवक को टीम ने गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ में मिली जानकारियों के आधार पर उसके साथियों का पता लगाया जा रहा है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed