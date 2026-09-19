यूपी: रेलवे में नौकरी का झांसा, फर्जी नियुक्ति पत्र, सात नकली मोहरें, दो लाख की ठगी से पहले एसटीएफ ने दबोचा

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एसटीएफ को सूचना मिली कि राजस्थान में रेलवे की भर्तियों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों को ठगने वाले आगरा में भी सक्रिय हैं। एसटीएफ की आगरा यूनिट ने हाथी घाट के पास से सवाई माधोपुर के गंगा सिटी निवासी राधे मीना को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ विभिन्न जिलों में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और उनके परिजन को नौकरी का लालच देता है।उनसे फर्जी फाॅर्म भरवाकर रुपये ले लेता है। अपने गैंग के सदस्यों को नौकरी पाने वाला बताकर मिलवाता है। सब सेटिंग होने के बाद उसका साथी बने सिंह नकली नियुक्ति पत्र तैयार करता था। उन नियुक्ति पत्र को देकर वह तय हुई पूरी रकम ले लेता था। इसके बाद जब तक व्यक्ति नियुक्ति पत्र लेकर विभाग पहुंचता था, वह अपने मोबाइल नंबर बंद कर दूसरे जिले पहुंच जाते थे। ठगी का शिकार हुए लोग उन तक नहीं पहुंच पाते थे।एसपी एसटीएफ राकेश कुमार ने बताया कि लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर ठगी करने जा रहे युवक को टीम ने गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ में मिली जानकारियों के आधार पर उसके साथियों का पता लगाया जा रहा है।