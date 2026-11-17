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जिला विद्यालय निरीक्षक रविंद्रपाल तोमर ने बताया कि परिषद ने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति के अनुमोदन के बाद सूची जारी की है। आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 21 नवंबर निर्धारित की गई है। इसके बाद किसी भी प्रकार का प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।इसमें किसी विद्यालय को आवंटित केंद्र या छात्र आवंटन को लेकर आपत्ति होने पर छात्र, अभिभावक, प्रधानाचार्य और प्रबंधक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए उचित कारणों और साक्ष्यों के साथ संबंधित विद्यालय की आईडी से परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।