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मेला क्षेत्र में अस्थायी मोबाइल शौचालय स्थापित किए गए हैं। साधु-संतों के अखाड़ों में भी ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यमुना घाटों पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया है। घाटों पर प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था भी की गई है। मेले में सुगम आवागमन के लिए संपर्क मार्गों की मरम्मत कराई जा रही है। खांद तिराहे से मुख्य मंदिर तक दो किलोमीटर के दायरे में पर्याप्त प्रकाश है। मेला मालगोदाम कार्यालय तक भी पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की गई है। मुख्य प्रवेश द्वार और यमुना किनारे स्थित सभी मंदिर आकर्षक रंग-बिरंगी लाइटों से सजे हैं। लोक मेला क्षेत्र के कंबल, पत्थर और झूला बाजार में दुकानें सज चुकी हैं। इससे मेले में रौनक बढ़ गई है।मेले की सुरक्षा को 100 से अधिक पुलिसकर्मी पहुंचेप्रसिद्ध बटेश्वर मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेला कोतवाल राजेश कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी। अब तक 100 से अधिक पुलिसकर्मियों की आमद हो चुकी है। इनमें पीएसी, फ्लड कंपनी, महिला पुलिस और यातायातकर्मी शामिल हैं। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के लिए चार पुलिस चौकियां भी बनाई गई हैं। इन चौकियों से पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जाएगी। मुख्य स्नान पर्व से पहले शेष पुलिस बल भी तैनात कर दिया जाएगा।